30.06.2020 18:08

В Харькове для трех десятков семей переселенцев приобрели доступное жилье за счет программ городского бюджета

31 семья из числа внутренне перемещенных лиц воспользовалась Городской целевой социально-экономической программой строительства (приобретения) доступного жилья.



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Об этом на первом заседании Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, в 2018 году городскую программу дополнили направлением по льготному кредитованию внутренне перемещенных лиц. Объем финансирования этого направления из городского бюджета на 2018-2025 гг. составляет 49 млн грн. По состоянию на 1 июня, уже выделено около 19 млн грн на приобретение жилья для 31 семьи. В этом году, по предварительным подсчетам, смогут приобрести доступное жилье 10 семей. Кроме того, в апреле была принята программа, которая предусматривает строительство жилья на доступных условиях для временного проживания внутренне перемещенных лиц, имеющих право на государственную поддержку. И эта работа продолжается.

Заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш напомнил, что вынужденные переселенцы, живущие в Харькове, могут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 5%.

Отметим, что на учете в Реестре кандидатов на получение долгосрочного льготного кредита находятся 302 семьи внутренне перемещенных лиц. Решение жилищной проблемы людей со статусом ВПЛ - одна из целей созданной в Харькове координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц.