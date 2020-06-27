27.06.2020 15:51

В Харькове появится мемориальная доска украинскому искусствоведу-диссиденту

Имя Стефана Андреевича Таранушенко увековечат на улицах города



://facebook.com

1 июля в 17.00 по адресу ул. Мироносицкая, 76 состоится торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся украинскому искусствоведу Стефану Андреевичу Таранушенко.

По словам организаторов мероприятия, это стало возможным благодаря средствам благотворителей и волонтеров. Также организаторы призвали харьковчан соблюдать карантинных условий.

Как указано в украинской Википедии, Стефан Таранушенко был искусствоведом, знатоком украинского архитектуры и музейщиком. Родом он из Харьковщины. Окончил словесное отделение историко-филологического факультета Харьковского университета. Он был одним из первых ученых в Украине, который получил степень доктора искусствоведения и звание профессора. 1934 арестован и приговорен к пяти годам, лишен звания и ученой степени. С 1939 работал в музеях Курская, позже в Астрахани. Разрешение вернуться в Украину получил только в 1953 году.

Реабилитирован в 1958 году. Чтобы восстановить незаслуженно утраченные степень и звание ученому необходимо было обратиться с просьбой к Высшей аттестационной комиссии СССР, он отказался делать со словами: "Они отобрали у меня звание незаконно - пусть они мне его вернут. Но просить я их не буду".