25.06.2020 15:12

У селищі Жихор відкриють нову групу у дитячому садку

Нову групу планується відкрити до нового навчального року в дитячому садку №391 у сел. Жихор.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 25 червня, на виїзній нараді з приводу будівництва дороги у Жихорі повідомила голова Адміністрації Основ'янського району Ганна Головчанська.

За її словами, роботи з ремонту групи почнуться найближчим часом, і завершити їх планують у вересні-жовтні. «Зараз у садку функціонують 8 груп, це буде 9-та. Ми вже оголосили набір до неї. Група розрахована на 20-25 малюків. У приміщення будуть закуплені нові меблі, іграшки й все необхідне для перебування дітей», - зазначила Ганна Головчанська.

Як повідомила вихователь дитячого садка №391 Валентина Костенко, яка працює в установі вже 40 років, це єдиний типовий повнопрофільний дошкільний заклад у селищі, де виховується 150 місцевих дітей. На двох поверхах будівлі розміщено 8 груп, актова зала, спортзала та ін. Всього ж заклад розрахований на 12 груп.

«Потреба в місцях є завжди. Цього року в ясельній групі було дуже багато малюків, які тепер повинні йти в групи постарше. Якраз у нас і буде нове приміщення», - зазначила Валентина Костенко.

Крім дитячого садка №391 по вул. Кар'єрній, в центрі Жихоря по вул. Тернопільській в будівлі школи розташований ще один дошкільний заклад - дитячий садок №44. Там обладнані дві групи для дошкільнят, в яких виховується 52 дитини.

«У нашому садку групи переповнені, тому дуже потрібно відкрити в селищі ще одну групу. Наприклад, в нашій установі немає окремої ігрової кімнати для дітей - це одночасно і ігрова, і спальня. Також є багато бажаючих записатися в дитячий садок у Жихорі з Бабаїв і Покотилівки», - повідомила завідувачка дитячого садка №44 Ольга Філіпенко.

Зазначимо, до дитячого садка №391 за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса буде побудована нова дорога, а торік в установі відремонтували покрівлю та замінили вікна.

Крім того, після виїзної зустрічі мера з місцевими жителями в селищі було вирішено низку проблем - встановлені нова автобусна зупинка і світлофор, відремонтовано Будинок культури, обладнані дитячі майданчики та встановлені нові ігрові елементи в сквері біля пам'ятника загиблим солдатам.