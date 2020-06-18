18.06.2020 16:06

Рыбное смузи и душ из песка - как животные харьковского зоопарка на карантине спасаются от июньского зноя (ФОТО, ВИДЕО)

В жаркое время мысли в основном об освежающих водных процедурах и не менее освежающих лакомствах: и животные в этом вопросе – не исключение.



://zoo.kharkov.ua

Подопечные городского зоопарка в качестве средств спасения от чрезвычайно высоких температур выбирают купания в бассейнах, освежающий душ, сочные овощи, фрукты и мороженое – без него летом никуда.

Но мороженое не обычное, а приготовленное по особому рецепту из рыбы, мяса и овощей. Такие ледяные лакомство получают медведи – бурые и гималайские. Мороженое в зоопарке делают различной формы: это и стаканчик размером с ведро, и огромный брикетик.

Медведи с удовольствием разгрызают ледовую корку в предвкушении вкусной начинки и съедают все до последней льдинки. Для усиления освежающего эффекта у косолапых – купание в бассейне. Причем это не просто вальяжное плескание в воде, а настоящие скоростные заплывы.

Так же купанием в бассейне от жары спасается и бегемотиха Степанида. А вот слоны регулярно по несколько раз в день принимают освежающий душ. После водных процедур Аун и Тэнди обсыпаются песком. В результате такой процедуры на коже образуется корочка, которая спасает от солнечных ожогов и укусов насекомых.

Что касается летнего рациона, то наши подопечные получают разнообразные овощи и фрукты, а также траву и зеленые ветви. Так что с помощью еды и освежаются, и насыщают организм витаминами.