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17.06.2020  13:31   

Харківським пенсіонерам видають продуктові набори від німецьких благодійників

Продовольчі набори, придбані за рахунок коштів, отриманих від «Фонду робітничої благодійності» (ФРН), в червні почали видавати у територіальному центрі надання соціальних послуг Київського району.


// city.kharkov.ua

Як повідомляється на сайті Департаменту праці та соціальної політики, продуктові набори видають малозабезпеченим підопічним територіального центру, особам з інвалідністю та пенсіонерам у віці понад 90 років.

Зокрема, було закуплено 270 продовольчих наборів, в кожен з яких входять різні крупи, соняшникова олія, чай, печиво тощо.

Надалі при комплектуванні наборів будуть враховані побажання підопічних. Продукти видаватимуть щоквартально.

Нагадаємо, Громадська організація «Фонд робітничої благодійності» багато років допомагає малозабезпеченим громадянам Харкова, зокрема, підопічним територіального центру Московського району. У березні 2020 року голова фонду Фріц Кьорбер відвідав Харків і територіальний центр соціального обслуговування Київського району, де обговорив питання передачі коштів для придбання продуктів малозабезпеченим громадянам.

Источник:   ХМР
 Тэги:  благотворительность, продуктовый набор, харьков
 
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