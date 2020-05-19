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19.05.2020  17:43   

Харків'ян запрошують взяти участь у конкурсі «Молода людина року»

Подати заявки, в тому числі дистанційно, на участь у міському конкурсі «Молода людина року» можна до 30 червня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Конкурс проводиться в два етапи - I етап (районний), II етап (міський), у 10 номінаціях:
 
«Учні загальноосвітніх навчальних закладів»;
«Учні професійно-технічних навчальних закладів»;
«Студенти вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації»;
«Студенти (курсанти) вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації»;
«Наукова діяльність»;
«Культура та мистецтво»;
«Фізична культура і спорт»;
«Діяльність у сфері виробництва, підприємництва»;
«Діяльність у невиробничій сфері»;
«Громадська діяльність».
 
Детальну інформацію про етапи і порядок проведення конкурсу, про необхідні документи, про критерії оцінювання конкурсних заявок та інші відомості можна дізнатися в районних комітетах у справах сім'ї, молоді та спорту, а також за телефоном: (057) 725-20-74.
 
В умовах карантину пакет конкурсних документів можна надіслати через електронний або поштовий зв'язок за вказаними в додатку реквізитами.
 
Нагадаємо, на підставі рішення експертних рад в кожній номінації визначаються один переможець і два лауреати. Переможці міського етапу конкурсу нагороджуються грошовими преміями. Визначення та нагородження переможців районного етапу конкурсу має відбутися до 15 вересня, переможців міського етапу - до 15 жовтня.
 
Довідка. Міський конкурс «Молода людина року» проводиться щорічно управлінням у справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради з метою виховання активної громадянської позиції у молоді, виявлення та нагородження кращих молодих фахівців, для підтримки обдарованої молоді міста Харкова.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  конкурс, молодой человек года, харьков
 
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