15.05.2020 14:16

Геннадій Кернес: Ми вирішили повернути історію і побудувати храм Святого Духа

Храм Святого Духа побудують у сквері біля Палацу культури ХЕМЗ.



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 15 травня, священнослужителі освятили місце майбутнього будівництва.

У заході взяв участь Харківський міський голова Геннадій Кернес. Він повідомив, що раніше на цьому місці стояв храм, який у 1937-му році зруйнували, а його предстоятеля за наказом НКВС розстріляли. Щоб зберегти історичне місце, цю земельну ділянку зберегли у власності міста.

«Свого часу одна влада, яку люди не захотіли більше бачити, віддала цей красивий сквер під будівництво торгового центру. Ми захистили це місце, витримали всі терміни, суди і повернули землю місту. І ми вирішили повернути історію і побудувати тут храм Святого Духа. Тепер тут буде сквер, де гулятимуть харків'яни, гратимуться діти, сюди приходитимуть віряни. Думаю, що разом із будівельниками, людьми, які будуть впорядковувати цей сквер, ми зробимо ще одну візитну картку міста», - сказав міський голова і подякував учасникам проєкту.

Генеральним підрядником, виконавцем і замовником проєкту виступить ВАТ «Трест Житлобуд-1». Як розповів голова правління тресту, Почесний громадянин Харкова Олександр Харченко, храм буде трохи вище 16-поверхового будинку, церкву одночасно зможуть відвідувати понад 200 осіб. Завершити будівництво планується влітку наступного року.

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій передав Геннадію Кернесу і Олександру Харченку Почесні грамоти від Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

«Тут був храм на честь Святого Духа, який був підірваний у роки лихоліття. Ми освятили будівництво нового храму якраз у такі великодні радісні дні, коли ми вітаємо одне одного. Ми написали ще одну історію для нашого міста Харкова, для наших віруючих і церкви. Хочу подякувати всім вам від імені Митрополита Київського і всієї України», - сказав Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

Зазначимо, що також буде реконструйований сквер біля ПК ХЕМЗ. Там облаштують нові алеї, встановлять великі дитячі комплекси і обладнають спортивну зону.

Довідка. У путівнику по Харкову 1902 року сказано, що церква Зішестя Св. Духа на Кінній площі (нині - пл. Захисників України) почала будуватися 6 червня 1848 року і була освячена 12 грудня 1854 року. «За площею простору, займаного приходом, це найбільша з усіх парафій міста внаслідок того, що до приходу зараховуються ще хутора: Шевченко, Рудий і Клеменова. У даний час (друга половина 1902 року) церква перебудовується. Освячення місця відбулося 20 квітня 1902 року, а закладка храму - 28 липня 1902 року». У 1937 році храм був зруйнований. За постановою УНКВС по Харківській області за незгоду з владою священика Перцова Сергія Олександровича 72-х років розстріляли 5 червня 1938 року.