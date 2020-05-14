14.05.2020 10:10

Ушел из жизни директор Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых

Виталий Власко возглавлял харьковский музей 25 лет, превратив его в настоящий историко-культурный центр Первой столицы.



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Скончался Виталий Евгеньевич Власко, директор Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых, который возглавлял этот музей 25 лет. Об этом сообщается в посту на Facebook-странице музея им. Клавдии Шульженко.

“Ушел из жизни наш коллега – директор Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых Виталий Евгеньевич Власко. 25 лет он возглавлял этот музей. За это время была собрана и систематизирована коллекция музея, проведено огромное количество выставок, мероприятий по истории харьковской авиации и космонавтике. Активный, неравнодушный, ответственный, с военной выправкой -он всегда был требователен к себе и окружающим. В. Е. Власко был частым гостем в библиотеках, школах, музеях Харькова, где выступал с лекциями, готовил интересные программы. Когда случился пожар в доме , где находится музей (Мироносицкая 54-Б). он воспринял эту беду как личную. Он спасал коллекцию и сделал очень много, чтобы Музей открыл свои двери снова. У Виталия Евгеньевича было много планов, он писал книгу, но болезнь , с которой он боролся последние годы, шансов не оставила.

Светлая память В. Е. Власко. Дело его будет жить”, – сообщают подписчики страницы.

В экспозиции Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых представлено более 2 тысяч экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью летчика-авиаконструктора С.В. Гризодубова; выдающейся летчицы, мировой рекордсменки, первой женщины – Героя Советского Союза, командира полка авиации дальнего действия Гризодубовой В.С.; инженера-конструктора П.Г. Бенинг; первого директора и главного конструктора Харьковского авиационного завода в 1926-1934 гг конструктора самолетов марки «К» К.А. Калинина; профессора ХАИ, конструктора самолетов ХАИ-1, ХАИ-5 И.Г. Немана.