Спасатели очистили реку Уды от мусора (ФОТО)

В Харьковском районе области на реке Уды возникли многочисленные пробки из мусора и столбов деревьев, находящихся в воде. Указанные пробки возникли на участках реки в черте города Харькова, Бабаевского и Хорошевского поселковых советов.
Так с 4 по 6 мая с целью ликвидации мусорных пробок в реке, водолазами группы пиротехнических и специально-водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в течение трех суток очищали реку с привлечением специальной техники отряда и коммунальной техники Бабаевского поселкового совета.
Проведена работа позволила очистить реку возле пешеходного моста с. Бабаи.
Для полной очистки проблемных участков реки указанными силами требуется срок до одного месяца.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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