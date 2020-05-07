Главная Новости Общество Спасатели очистили реку Уды от мусора (ФОТО)
07.05.2020  09:49   

Спасатели очистили реку Уды от мусора (ФОТО)

В Харьковском районе области на реке Уды возникли многочисленные пробки из мусора и столбов деревьев, находящихся в воде. Указанные пробки возникли на участках реки в черте города Харькова, Бабаевского и Хорошевского поселковых советов.


// ГСЧС

Так с 4 по 6 мая с целью ликвидации мусорных пробок в реке, водолазами группы пиротехнических и специально-водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в течение трех суток очищали реку с привлечением специальной техники отряда и коммунальной техники Бабаевского поселкового совета.

Проведена работа позволила очистить реку возле пешеходного моста с. Бабаи.

Для полной очистки проблемных участков реки указанными силами требуется срок до одного месяца.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, мусор, харьков, река, водолазы, чистили реку
 
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