07.05.2020 09:49

Спасатели очистили реку Уды от мусора (ФОТО)

В Харьковском районе области на реке Уды возникли многочисленные пробки из мусора и столбов деревьев, находящихся в воде. Указанные пробки возникли на участках реки в черте города Харькова, Бабаевского и Хорошевского поселковых советов.



// ГСЧС

Так с 4 по 6 мая с целью ликвидации мусорных пробок в реке, водолазами группы пиротехнических и специально-водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в течение трех суток очищали реку с привлечением специальной техники отряда и коммунальной техники Бабаевского поселкового совета.



Проведена работа позволила очистить реку возле пешеходного моста с. Бабаи.



Для полной очистки проблемных участков реки указанными силами требуется срок до одного месяца.