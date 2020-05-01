01.05.2020 17:26

В парке Горького расцвели сакуры (ВИДЕО)

Харьковская аллея сакур – одно из красивейших мест в парке Горького. Каждую весну эти удивительные деревья радуют своим цветением, но в 2020-м любоваться цветами можно только через экраны гаджетов.



// izvestia.kharkov.ua

Аллею сакур высадили в парке Горького в 2017 году. Тогда Япония по случаю 25-летия партнерских отношений с Украиной подарила Харькову 80 саженцев этих удивительных деревьев, впоследствии еще 16 были высажены харьковчанами в рамках акции «Посади дерево».



Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»:

Парк Горького – это бесспорная такая визитная карточка города Харькова, место, которое что называется мust have для всех туристов, для всех гостей города и закономерно, что именно здесь выделено место для аллеи побратимских отношений Украины и Японии.



В Японии цветущая сакура символизирует изменчивость бытия. Ведь японцы, созерцая цветение этого растения, рассуждали над тем, что прекрасное не вечно, а жизнь быстротечна.



Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»:

Мы с таким волнением ждали первых цветков сакур, для того, чтобы посмотреть как цветет настоящая японская сакура и те, кто увидели, собственно цветение согласны с японцами, что это красивое, очень нежное, очень женственное растение, вот эти вот гроздья нежно-розового цвета, они действительно, про японских красавиц скромных таких, но очень сдержано красивых.



Розовый цвет в Японии, а также и в Корее, и в Китае – это символ праздника весны, пробуждения природы, начала жизни. Кроме того, японская сакура – традиционный символ женской молодости и красоты. Изображение цветка пятилистника символизирует пять главных пожеланий – удачу, благополучие, долголетие, радость и мир. Согласно старинной японской легенде обычай ханами – это любование цветением сакуры – продлевает жизнь до ста лет.



Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»:

В этом году наши сакуры уже расцвели в первой половине аллеи, далее с каждым днем расцветают все новые и новые деревья. Мы ожидаем, что еще где-то неделя-полторы, может быть даже и две будут цвести эти растения. Если погода будет благоприятствовать, то цветение продолжится до середины мая. И мы тешим себя надеждой, что когда закончится карантин, харьковчане воочию убедятся в том, что это красивые цветы, на которые стоит любоваться. Ну, а до той поры, любоваться цветением сакур я призываю посредством телевиденья либо социальных сетей парка Горького.



Сделать это можно довольно легко – каждую неделю в инстаграме парке Горького проводят мини-экскурсию по аллеям любимого места отдыха харьковчан. Все подробности можно узнать на странице парка в соцсети.



