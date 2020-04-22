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22.04.2020  11:01   

Затверджено програму розвитку соціального та доступного житла

Програму розвитку соціального та доступного житла у місті Харкові на 2020-2025 роки затвердили сьогодні, 22 квітня, на сесії Харківської міської ради.


://city.kharkov.ua

Як повідомив заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв, мета програми - забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на державну підтримку за рахунок бюджетних коштів на будівництво або придбання доступного житла, забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують соціального захисту, а також вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Програма реалізовуватиметься за трьома напрямками:

- будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста 30/70;
- будівництво соціального житла та формування житлового фонду соціального значення;
- будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.

Також на сесії затвердили Порядок проведення конкурсу з визначення забудовника соціального і доступного житла.

Зазначимо, станом на 1 січня у черзі на отримання житла в Харкові перебувало 15 тис. 599 сімей громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 512 сімей,які бажають вступити до житлово-будівельних кооперативів. З них включені в реєстри кандидатів на участь у програмі доступного житла 1 тис. 104 сім'ї.

Источник:   ХГС
 Тэги:  жилье, доступное, харьков, сессия, социальное, строительство
 
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