В Благовещенском Соборе прошла Божественная литургия при полном соблюдении правил карантина (ФОТО)

В Великую Субботу митрополит Онуфрий возглавил Литургию в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова
18 апреля 2020 года, в Великую Субботу, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.
Сама Вечерня транслироалаь в сети интернет и ее можно просмотреть по ссылке.
Перед Литургией, Высокопреосвященнейший Владыка возложил на могилу цветы и молитвенно почтил память приснопамятного Высокопреосвященнейшего митрополита НИКОДИМА (Руснака). В этот день исполнилось 99 лет со дня рождения приснопамятного митрополита Никодима.
На сугубой ектении Правящий архипастырь вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия.
За Литургией была вознесенна молитва о упокоении души приснопамятного митрополита Никодима (Руснака).
По заамвонной молитве Правящий архипастырь совершил освящение хлеба и вина.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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