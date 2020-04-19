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19.04.2020  10:01   

В Благовещенском Соборе прошла Божественная литургия при полном соблюдении правил карантина (ФОТО)

В Великую Субботу митрополит Онуфрий возглавил Литургию в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова


://eparchia.kharkov.ua

18 апреля 2020 года, в Великую Субботу, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

Сама Вечерня транслироалаь в сети интернет и ее можно просмотреть по ссылке.

Перед Литургией, Высокопреосвященнейший Владыка возложил на могилу цветы и молитвенно почтил память приснопамятного Высокопреосвященнейшего митрополита НИКОДИМА (Руснака). В этот день исполнилось 99 лет со дня рождения приснопамятного митрополита Никодима.

На сугубой ектении Правящий архипастырь вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия.

За Литургией была вознесенна молитва о упокоении души приснопамятного митрополита Никодима (Руснака).

По заамвонной молитве Правящий архипастырь совершил освящение хлеба и вина.

 

 

 

 

 

 

 

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  пасха, литургия. харьков, вечерня, благовещенский, карантин
 
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