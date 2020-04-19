19.04.2020 10:01

В Благовещенском Соборе прошла Божественная литургия при полном соблюдении правил карантина (ФОТО)

В Великую Субботу митрополит Онуфрий возглавил Литургию в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова



://eparchia.kharkov.ua

18 апреля 2020 года, в Великую Субботу, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

Сама Вечерня транслироалаь в сети интернет и ее можно просмотреть по ссылке.



Перед Литургией, Высокопреосвященнейший Владыка возложил на могилу цветы и молитвенно почтил память приснопамятного Высокопреосвященнейшего митрополита НИКОДИМА (Руснака). В этот день исполнилось 99 лет со дня рождения приснопамятного митрополита Никодима.



На сугубой ектении Правящий архипастырь вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия.



За Литургией была вознесенна молитва о упокоении души приснопамятного митрополита Никодима (Руснака).



По заамвонной молитве Правящий архипастырь совершил освящение хлеба и вина.