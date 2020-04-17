Пасха онлайн: из каких харьковских храмов будут вестись трансляции

17.04.2020 09:47

Карантин внес ограничения в многовековые традиции пасхальных праздников. Прихожан просят смотреть церковную служба онлайн.

В харьковских храмах тоже будут проводиться онлайн-трансляции пасхальных богослужений, пишет «Город Х».

Как оказалось, онлайн-богослужение смогут увидеть только те, у кого дома есть интернет. Телевизионных версий праздничных служб из харьковских соборов и церквей, скорее всего, в эти выходные не будет.

УПЦ: трансляции из Благовещенского собора не будет

Трансляции из Благовещенского кафедрального собора не будет. Однако, посмотреть часть службы харьковчане смогут на телеканале NEWSONE.

«Известно, что телеканал NEWSONE организовывает всеукраинскую трансляцию. Основная картинка будет идти из Киева, но там будут включения из других города, в том числе из Харькова», - уточнил Пресс-секретарь Харьковского епархиального управления Украинской православной церкви (УПЦ) иерей Вячеслав Потапов.

Настоятель храма святого мученика мл. Гавриила Белостокского при Харьковском областном специализированном доме ребенка №1 (Харьковская епархия УПЦ) протоирей Федор Воскобойников сообщил, что планируют интернет-трансляцию богослужения на ютуб-канале. Она состоится в ночь с 18 на 19 апреля, начиная с 23:00.

ПЦУ: интернет-трансляция из двух храмов

Харьковская епархия Православной церкви Украины (ПЦУ) готовит для своих прихожан интернет-трансляцию Всенощной из двух храмов.

«В ютубе будет вестись онлайн-трансляция богослужения из храма Св. Иоанна Богослова, что на Большой Панасовской. Надо только зайти на сайт храма. Также в онлайн-режиме можно побывать на службе в храме Святого великомученика и целителя Пантелеймона (ул. Танкопия). Трансляция обеих служб будет вестись в ночь с 18 на 19 апреля, начиная с полуночи и где-то до 3 часов ночи», - сообщил Епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (ПЦУ).

Кроме того, сейчас Харьковская епархия ПЦУ направила письма на местные телеканалы по поводу трансляции богослужений.

«Также направили письма в харьковские телекомпании, но пока ответа нет», - сказал епископ.

УГКЦ: службы перенесены на утро

Харьковские греко-католики смогут приобщится к праздничным службе через интернет-трансляцию из храмов. В частности, на странице УГКЦ парафии св. Николая Чудотворца в Facebook опубликовано расписание служений. Согласно ему, пасхальная литургия начнется 19 апреля в 6:30.

Службу в Свято-Дмитриевском храме (ул. Полтавский шлях) будут править утром с 9.00 до 10.30 и также транслировать через интернет-канал.

Всеукраинские трансляции