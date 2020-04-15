У притулку для тварин спростовують фейкову інформацію з соцмереж

Інформація про те, що працівники деяких харківських комунальних підприємств отримали завдання потруїти тварин біля житлових будинків, є повністю вигаданою і неправдивою.
Про це сьогодні, 15 квітня, заявили в КП «Центр поводження з тваринами».
«Днями у соціальних мережах з'явилася інформація про те, нібито дані негласні вказівки ЖЕКам потруїти всіх собак і кішок біля будинків. КП «Центр поводження з тваринами» спільно з КП «Жилкомсервіс» та КП «Харківблагоустрій» спростовує цю інформацію і стверджує, що це фейк і провокація. По-перше, у Харкові всі ЖЕКи були ліквідовані 14 років тому, по-друге, у нашому місті практично немає безпритульних собак у житлових кварталах, а чисельність безпритульних котів вдається регулювати гуманними методами. Щодня в умовах карантину наші співробітники працюють на вулицях міста для підтримки чистоти і порядку, а їх необгрунтовано намагаються звинуватити в жорстокому поводженні з тваринами», - зазначили на підприємстві.
Як зворотний приклад у притулку нагадали про випадок, коли харківські двірники не шкодять тваринам, а рятують їх, як це було в резонансній історії з цуценям спанієля.
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