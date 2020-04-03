03.04.2020 10:42

Заняття в «Kharkiv Sport Academy» проходитимуть онлайн

На час карантину заняття проєкту «Kharkiv Sport Academy» будуть проходити онлайн.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, трансляція проходитиме на YouTube-каналі «KHARKIV SPORT CITY». В ході лекції всі бажаючі зможуть поставити запитання в коментарях.



Перше онлайн-заняття на тему «Від особистості до особистого бренду в спорті» відбудеться 7 квітня. Початок трансляції - об 11:00.



З презентаціями занять та детальною інформацією про проєкт можна ознайомитися тут.



Нагадаємо, «Kharkiv Sport Academy» - спільний проект Департаменту сім'ї, молоді та спорту і креативного агентства «Boomerang», в рамках якого проходять безкоштовні курси лекційних та практичних занять з основних аспектів сучасного спортивного маркетингу для спортивних федерацій (асоціацій) і клубів міста Харкова, що складаються з 15 занять, 5 з яких вже проведені.