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31.03.2020  16:12   

Харків'ян запрошують взяти участь у вебінарах на хвилюючі теми

Проєкт «Diplomacy talks» покликаний підвищити рівень медіаграмотності і подолати труднощі в аналізі причинно-наслідкових зв'язків, коли справа стосується резонансних подій і новин.


//city.kharkov.ua
Перший вебінар в рамках проекту «Diplomacy talks», присвячений ситуації щодо Мінських домовленостей, відбувся 30 березня 2020 року у Харкові.
 
Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, проєкт «Diplomacy talks» покликаний підвищити рівень медіаграмотності і подолати труднощі в аналізі причинно-наслідкових зв'язків, коли справа стосується резонансних подій і новин.
 
Тема першого вебінару була - «Що там у Мінську?». За словами організаторів, це питання сьогодні мало хвилює українців, тоді як саме зараз в Мінську відбуваються важливі події. Спікером заходу виступив координатор проєктів Фонду Конрада Аденауера в Харкові Василь Михайлишин.
 
1 квітня відбудеться другий вебінар на тему «Нафта, вірус і араби: що там на Близькому Сході?». Спікер заходу - експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілля Куса. Початок - о 16:00.
 
Всі бажаючі взяти участь у вебінарі можуть зареєструватися тут. Кількість учасників - до 100 осіб.
 
Організатор заходу - Комісія з питань міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківському міському голові та ГО «Public Diplomacy Platform» за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  вебинар, diplomacy talks, харьков, дипломатия
 
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