31.03.2020 16:12

Харків'ян запрошують взяти участь у вебінарах на хвилюючі теми

Проєкт «Diplomacy talks» покликаний підвищити рівень медіаграмотності і подолати труднощі в аналізі причинно-наслідкових зв'язків, коли справа стосується резонансних подій і новин.



//city.kharkov.ua

Перший вебінар в рамках проекту «Diplomacy talks», присвячений ситуації щодо Мінських домовленостей, відбувся 30 березня 2020 року у Харкові.

Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, проєкт «Diplomacy talks» покликаний підвищити рівень медіаграмотності і подолати труднощі в аналізі причинно-наслідкових зв'язків, коли справа стосується резонансних подій і новин.

Тема першого вебінару була - «Що там у Мінську?». За словами організаторів, це питання сьогодні мало хвилює українців, тоді як саме зараз в Мінську відбуваються важливі події. Спікером заходу виступив координатор проєктів Фонду Конрада Аденауера в Харкові Василь Михайлишин.

1 квітня відбудеться другий вебінар на тему «Нафта, вірус і араби: що там на Близькому Сході?». Спікер заходу - експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілля Куса. Початок - о 16:00.

Всі бажаючі взяти участь у вебінарі можуть зареєструватися тут . Кількість учасників - до 100 осіб.

Організатор заходу - Комісія з питань міжнародного співробітництва та туризму Молодіжної ради при Харківському міському голові та ГО «Public Diplomacy Platform» за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва.