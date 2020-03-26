26.03.2020 15:51

На речках и водоемах Харьковщины наступает нерест рыбы - ловля запрещена

В водоемах с 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, - Госрыбагентство



://facebook.com

С первого апреля 2020 году в 17 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Речь идет, в том числе, и о Харьковской области.

В Закарпатской области запрет стартовала еще 15 марта, Киевской и Черкасской - 22 марта, а в Днепропетровской , Кировоградской , Полтавской и Черниговской - 25 марта.

Сроки нерестового запрета зависят от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений по ссылке .

Также до 30 июня включительно продолжается запрет на вылов раков. Подробную информацию можно посмотреть на инфографике по ссылке .

Согласно Правил любительского и спортивного рыболовства , во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказах). Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организацию соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.

Во время нереста также запрещается проведение взрывных и гидротехнических работ, добыча песчано-гравийной смеси, расчистке русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и тому подобное.

Кроме того, согласно Правил промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещается добыча водных биоресурсов в данный период.

«Строго призываю придерживаться установленных запретов во время нереста. Ведь он играет важную роль в воспроизводстве природных ресурсов и поддержании постоянных запасов рыбы. Каждый рыбак должен начинать с себя - не нарушать правил рыболовства, а также информировать о выявленных фактах незаконного вылова водных биоресурсов », - отметил и.о. Председателя Госрыбагентства Андрей Яцура.

Сообщить о нарушении Правил рыболовства, Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов или получить дополнительную информацию по нерестового запрета можно по телефону всеукраинской бесплатной «горячей линии» Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.

Справка

Основными предпосылками, которые дают «команду» к началу нереста является температурный фактор, кислородный режим, наличие партнера и субстрата для откладывания половых продуктов.

Однако, не вся рыба сразу идет на нерест. Обычно, сначала нерестятся хищные виды рыб: щука и окунь. Далее в течение апреля в нерестовый процесс постепенно входит подавляющее большинство видов ихтиофауны. В последние откладывают икру карп, линь и сом (с середины или конца мая). Карась вообще может метать икру порциями в течение всего лета.

Нереста у рыб бывает одноразовым - когда мечут икру в течение нескольких минут (щука, окунь, плотва и другие) или порционным - когда мечут икру отдельными порциями с интервалами от нескольких дней до 2-3 недель (линь, густера, карась и другие).