06.03.2020 11:40

У Харкові відкрили меморіальну дошку математику Сергію Бернштейну

Меморіальну дошку одному з видатних математиків ХХ століття Сергію Бернштейну відкрили 5 березня на фасаді будинку по вул. Багалія, 13.



://city.kharkov.ua

У заході взяли участь представники громадських організацій, харківських вишів, викладачі-математики і студенти. Відкриття меморіальної дошки приурочено до 140-річчя від дня народження Сергія Бернштейна. Її ініціатори - громадські організації ХОК «Дробицький Яр» і «Харківський музей Голокосту».



Зазначимо, що Сергій Бернштейн жив і працював у Харкові на початку XX століття. Професор математики викладав у Харківському університеті і вищих жіночих курсах. У будинку по вул. Багалія, 13 вчений жив з 1917 по 1933 рік.



«Коли я почав викладати теорію ймовірностей і математичну статистику, то виявив, який це чудовий курс, скільки там нових прикладних явищ. Але коли я дізнався, що один з харків'ян є одним із засновників аксіоматики теорії ймовірностей, а тим більше, що він жив поблизу Політеху, відразу ж дав наказ своїм студентам, щоб всі, хто проходить по вул. Багалія, 13, кланялися місцю, де трудився видатний математик, а потім тільки йшли до мене на іспит, інакше - здати не вийде. Тепер це місце увічнено завдяки меморіальній дошці!» - зазначив проректор НТУ «ХПІ» Юрій Зайцев.



Представники громадських організацій «Дробицький Яр» і «Харківський музей Голокосту» також повідомили, що планують найближчим часом увічнити пам'ять ще одного видатного харківського математика - Бориса Левіна. Меморіальну дошку вченому планують встановити на будинку по вул. Мироносицькій, 99.



На завершення церемонії відкриття присутні поклали квіти до меморіальної дошки Сергію Бернштейну.



Довідка. Сергій Натанович Бернштейн - Академік АН УРСР, Почесний доктор Паризького і Алжирського університетів, дійсний член Паризької і Болгарської академій наук. Народився 5 березня 1880 року в Одесі. Вищу освіту і вчений ступінь доктора математичних наук отримав у Парижі.



У 1928-1931 роках був директором організованого ним Харківського науково-дослідного математичного інституту. У 1933 році переїхав до Ленінграда, а пізніше - у Москву. Помер він також у Москві 26 жовтня 1968 року.



Наукові праці вченого належать до трьох напрямків математики: до теорії інтегрування диференціальних рівнянь, до вчення про наближене вираження функцій за допомогою многочленів і до теорії ймовірностей.