15.06.2022 15:30 Виталий Хиневич
Школьников приглашают на бесплатные занятия по математике
Онлайн школа проводит занятия по математики для школьников.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что онлайн-школа математики «МАТЕМА» продолжает проводить летом открытые бесплатные занятия для учащихся 1-11 классов.
Как сообщили в Департаменте образования, на сайте
образовательной платформы уроки доступны в рубрике «Курсы/Бесплатные уроки».
Для удобства учащихся работает чат-бот, который будет присылать актуальное расписание, напоминать о начале занятий и будущих уроках, которые можно будет посмотреть на ютуб-канале школы в указанное время.
Напомним, в Украине уменьшили проходной балл
для поступления в ВУЗы на некоторые специальности.
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