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15.06.2022  15:30   Виталий Хиневич

Школьников приглашают на бесплатные занятия по математике

Онлайн школа проводит занятия по математики для школьников.

Математика
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что онлайн-школа математики «МАТЕМА» продолжает проводить летом открытые бесплатные занятия для учащихся 1-11 классов.
 
Как сообщили в Департаменте образования, на сайте образовательной платформы уроки доступны в рубрике «Курсы/Бесплатные уроки».
 
Для удобства учащихся работает чат-бот, который будет присылать актуальное расписание, напоминать о начале занятий и будущих уроках, которые можно будет посмотреть на ютуб-канале школы в указанное время.
 
Напомним, в Украине уменьшили проходной балл для поступления в ВУЗы на некоторые специальности.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  образование, математика
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