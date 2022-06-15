15.06.2022 15:30 Виталий Хиневич

Школьников приглашают на бесплатные занятия по математике

Онлайн школа проводит занятия по математики для школьников.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что онлайн-школа математики «МАТЕМА» продолжает проводить летом открытые бесплатные занятия для учащихся 1-11 классов.

Как сообщили в Департаменте образования, на сайте образовательной платформы уроки доступны в рубрике «Курсы/Бесплатные уроки».

Для удобства учащихся работает чат-бот, который будет присылать актуальное расписание, напоминать о начале занятий и будущих уроках, которые можно будет посмотреть на ютуб-канале школы в указанное время.

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