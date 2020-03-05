05.03.2020 13:49

У Харкові школярів вчать безпечному спілкуванню з собаками

Проєкт «Філософія взаємодії» для учнів молодших класів, спрямований на навчання школярів безпечному спілкуванню з собаками, проходить у Харківській загальноосвітній школі №50.

Захід реалізується спільно з співробітниками КП «Центр поводження з тваринами» і психологом Анжелікою Малишевою.

За словами організаторів проєкту, на заняттях діти вчаться не тільки безпечному спілкуванню з тваринами, але і розуміти емоції собак і керувати ними з точки зору «домовитися, як дружити». Також співробітники центру допомагають школярам подолати страх перед тваринами.

«У когось страх виникає через непорозуміння поведінки собак або відсутності досвіду спілкування з ними, а іноді виною цьому можуть бути випадки нападу собак на дитину вдома, на вулиці або в гостях. Тому наш проєкт вчить, як поводитися з собаками, як напрацювати основу безпечного спілкування, як зрозуміти, чи безпечно спілкуватися з цим собакою тут і зараз», - зазначили організатори проєкту.

В їхніх планах провести ще шість занять, на яких дітям розкажуть про відповідальність перед твариною, навчать вмінню «домовлятися» з собаками і вирішувати можливі з ними конфлікти.