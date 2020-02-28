28.02.2020 17:36

На «Интере» – премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку»

В воскресенье, 8 марта, в 16:00 на «Интере» – премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (оригинальное название – Elimibirakma).



// inter.ua

В центре сюжета – хитросплетение судеб двух главных героев: скромной красавицы Азры и избалованного наследника богатой семьи Дженка. Знакомство молодых людей происходит из-за нелепой случайности: в аэропорту перепутали их багаж.

Талантливая девушка Азра, которая учится на кулинарных курсах в США, прилетает домой в Стамбул на день рождения папы. Но внезапно вся ее жизнь рушится. Отца находят мертвым. А мачеха Азры выставляет девушку и ее родного брата, страдающего аутизмом, на улицу без каких-либо средств к существованию. Ситуация усложняется, когда брат Азры пропадает без вести.

Дженк – безответственный молодой человек, который не оправдывает надежды своей семьи. Его исключили из престижного американского колледжа. А после возвращения в Стамбул он отказывается взять на себя управление семейным ресторанным бизнесом, который некому возглавить после смерти его отца. Из-за этого Дженк постоянно конфликтует с властной бабушкой, миссис Фериде. Однажды она попадает в аварию, и на помощь ей приходит Азра. Женщина настолько тронута отзывчивостью и хорошими манерами девушки, что назначает ее наследницей их семейной компании.

«Моя героиня Азра – добрая и в то же время сильная девушка, – говорит исполнительница главной роли Алина Боз. – Она мне сразу понравилась, как только я прочитала сценарий. Вообще в нашем сериале у каждого персонажа очень интересная история. Поэтому мне кажется, что драма «Не отпускай мою руку» будет интересна людям разного возраста».

Дженка играет Альп Навруз. «Мой персонаж живет в тени своего прошлого, – рассказывает актер. – Дженк выстроил вокруг себя стены и замкнулся в себе. Сначала он может показаться зрителям закрытой книгой. Но стоит ее открыть и начать чтение – вы уже не оторветесь!»

Альп признается, что сложнее всего ему давались сцены, в которых по сценарию требовалось выяснять отношения и конфликтовать с бабушкой. А вот съемки эпизодов, где Дженку нужно было демонстрировать чувства к Азре, наоборот, проходили легко. «Наша работа основана на обмене эмоциями, – говорит актер. – Мы с Алиной легко нашли взаимопонимание и нужную энергетику. Возможно, благодаря тому, что давно знакомы друг с другом. До этого нам не раз предлагали участие в совместных проектах, то есть нас хотели видеть вместе на экране. Но все как-то не складывалось. И вот, наконец, нашелся сериал с интересным сюжетом, где мы играем вместе».

Как будет разворачиваться история Азры и Дженка? Смотрите премьеру сериала «Не отпускай мою руку» в воскресенье, 8 марта, в 16:00 на «Интере».

Кроме того, в праздничный уик-энд в эфире телеканала – любимые кинофильмы и спецвыпуски телепроектов, посвященные 8 Марта. А также – 7 марта в 18:30 премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца». А 8 марта в 22:15 – праздничный концерт «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Николая Баскова, Таисии Повалий, Ани Лорак и других популярных артистов. Встречайте весну вместе с «Интером»!