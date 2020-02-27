27.02.2020 09:43

«Интер» покажет премьеру мелодрамы «Два сердца»

В субботу, 7 марта, в 18:30 на телеканале «Интер» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца» производства «Украинской продакшн студии». Это история спортсменки, жизнь которой кардинально меняется после полученной на соревнованиях травмы.



// inter.ua

Главные роли в телефильме исполняют Ирина Таранник, Николай Боклан, Михаил Гаврилов и Артем Григорьев. Режиссер – Александр Итыгилов.

Героиня сериала Юля – чемпионка по конкуру – после неудачного падения с лошади не может продолжать спортивную карьеру. Прогнозы врачей неутешительны: женщина вряд ли сможет снова ходить, а о конном спорте и вовсе стоит забыть. Теперь она передвигается на инвалидной коляске. Но сдаваться Юля не намерена. Раньше из-за постоянных тренировок и частых соревнований у нее практически не оставалось времени на семью. Теперь она решила все свое внимание посвятить родным. Но, оказывается, 15-летняя дочь Алиса стала ей фактически чужой, а муж изменяет с лучшей подругой. Юля выгоняет супруга и пытается наладить отношения с дочкой. А также спасти своего верного товарища по соревнованиям – коня Рембрандта. Ему грозит усыпление, поскольку животное не хочет подпускать к себе никакого другого наездника. Именно благодаря Рембрандту в жизни Юли появляется настоящая любовь. Но в отношения с новым возлюбленным опять вмешивается подруга…

«Мелодрама «Два сердца» еще раз напомнит зрителям о том, что отношения в семье – это самое важное», – говорит исполнительница главной роли Ирина Таранник.

Ради съемок в этом фильме актрисе пришлось освоить азы верховой езды. «До этого я ни разу в жизни не сидела верхом! – признается Ирина. – Теперь, по крайней мере, я перестала бояться подходить к лошадям. Научилась самостоятельно и, как мне кажется, довольно ловко взбираться и слезать с коня. Хотя это оказалось не так-то легко! Люблю актерскую профессию за то, что благодаря съемкам могу учиться чему-то новому».

Известный украинский актер Николай Боклан, которому в «Двух сердцах» досталась роль тренера по конкуру Степаныча, до этого не раз работал с лошадьми в кадре. Однако в этом фильме и ему тоже довелось пережить новый опыт. «Мой герой хромает, поэтому мне все время приходилось ходить с палочкой, – рассказывает актер. – Сложно было так много хромать, тем более что раньше я никогда в кадре этого не делал. Главное было – не забыть и не рвануть куда-то нормальным шагом (смеется)».

Конечно же, и актерам, и режиссеру, и съемочной группе приходилось находить общий язык с лошадьми, которые были задействованы в съемках. «Лошади в кадре – это масса удовольствия: как только эти грациозные животные появляются – сразу все внимание переключается на них, – считает режиссер Александр Итыгилов. – Но на съемках с лошадьми работать непросто. У каждой – свой характер, иногда – более тяжелый, чем у людей. Их нельзя заставить хорошо сделать то, чего они делать не хотят. Именно трюки с лошадьми в кино считаются самыми опасными и самыми непредсказуемыми». Поэтому все трюки со скакунами в мелодраме «Два сердца» выполняли профессиональные каскадеры.

Кстати, название картины – «Два сердца» – это не только о взаимоотношениях между любящими людьми, но и об особом взаимодействии наездника и его лошади. «В нашем фильме говорится, что наездник на лошади – это один спортсмен с двумя сердцами, – объясняет режиссер. – Только когда им удается стать одним целым, они могут завоевать победу на соревнованиях».

Сможет ли главная героиня преодолеть все трудности и стать счастливой? Удастся ли Юле отвоевать свою любовь, наладить отношения с дочерью и спасти верного коня? Смотрите мелодраму «Два сердца» 7 марта в 18:30 на «Интере». А 8 Марта телеканал приготовил своим телезрительницам еще больше сюрпризов и подарков: в 16:00 — премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку», в 22:15 – праздничный концерт «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Николая Баскова, Таисии Повалий и других популярных артистов. Также в этот праздничный уик-энд в эфире спецвыпуски телепроектов и любимые кинофильмы.