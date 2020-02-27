27.02.2020 12:55

На площі Свободи відгуляють Масляну

Концертна програма, присвячена семи дням святкування Масляної, пройде 29 лютого та 1 березня на пл. Свободи.



://city.kharkov.ua

У суботу, 29 березня, концертна програма під назвою «Масляну сім днів гуляємо» проходитиме з 16:00 до 18:00. На основній сцені виступить театр народної музики «Обереги», а також колективи Індустріального і Київського районів. Програму присвятять масному понеділку «Зустріч», коли гостей вітають млинцями і оладками, та масному вівторку «Загравання», парубки виглядають наречених, а дівчата – суджених.



У неділю, 1 березня, святкові гуляння триватимуть з 12:00 і до самого вечора. Почнуть концертну програму колективи Шевченківського району, потім виступлять представники Слобідського, Московського, Немишлянського, Новобоварского, Холодногірського та Основ'янського районів. З піснями і танцями вони розкажуть про середу - найсмачніший день масляного тижня, «розгульний» четвер, п'ятничні вечорниці у тещі і традиційні суботні посиденьки у зовиці. Завершать програму «Прощеною Неділею», або «Цілувальником», коли в останній день Сирного тижня, готуючись до Великого посту, потрібно було йти до родичів і сусідів і просити вибачення за всі провини і заподіяні кривди.



Також біля головної сцени буде працювати арт-зона, де пройдуть театралізовані інтерактивні перформанси «Поляна казок», «Чарівний ліс», «Крижана країна», «Частування» і «Етті в місті».



Крім того, на площі традиційно будуть представлені всі райони міста, які підготували на своїх майданчиках різні інтерактиви.



Увечері, з 17:45 до 18:00, пройде дефіле персонажів «Масляна сім днів гуляє», після якого відбудеться традиційне спалення опудала Марени й харків'яни попрощаються із зимою.



Зазначимо, що вже завтра, 28 лютого, на пл. Свободи відкриється масничний ярмарок з млинцями та іншими частуваннями.