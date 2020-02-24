Сьогодні день народження почесного харків'янина Юрія Мацевитого

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з днем народження Юрія Мацевитого - Почесного громадянина міста Харкова, Почесного директора Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.
«Ваше життя - це яскравий приклад чесного і сумлінного служіння Батьківщині. Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії.
Нехай кожен день життя приносить радість і натхнення, розуміння і підтримку друзів і сім'ї, життєву наснагу і прихильність долі. Миру і злагоди Вам, Вашим рідним і близьким!» - говориться у привітанні.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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