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24.02.2020  10:45   

Сьогодні день народження почесного харків'янина Юрія Мацевитого

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з днем ​​народження Юрія Мацевитого - Почесного громадянина міста Харкова, Почесного директора Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.


// city.kharkov.ua

«Ваше життя - це яскравий приклад чесного і сумлінного служіння Батьківщині. Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії.

Нехай кожен день життя приносить радість і натхнення, розуміння і підтримку друзів і сім'ї, життєву наснагу і прихильність долі. Миру і злагоди Вам, Вашим рідним і близьким!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, харьков, поздравление
 
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