17.02.2020 14:49

У Харкові проводиться конкурс креативних проєктів

Міський конкурс креативних проєктів у рамках фестиваля «Create Kharkiv» стартував у Харкові.



У Харкові проводиться конкурс креативних проєктів



Як повідомили в управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, конкурсанти можуть подати свої ідеї в наступних напрямках:

- дизайн середовища;

- модний дизайн;

- архітектура і містобудування;

- візуальне мистецтво.

Критерії відбору проєктів - креативність та актуальність ідеї, екологічність, цілісність художнього рішення, рівень графіки, індивідуальність, якість і майстерність виготовлення, користь від реалізації. Усі проєкти мають бути спрямовані на розвиток Харкова і поліпшення його іміджу.

У конкурсі може взяти участь як один автор, так і цілий колектив. Конкурсанти мають право брати участь у кількох номінаціях одночасно.

Подати проєкт можна до 22 березня включно. Результати відбору організаційний комітет оголосить 27 березня. Фінальна виставка-показ відбудеться 10 квітня.