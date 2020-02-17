17.02.2020 14:49
У Харкові проводиться конкурс креативних проєктів
Міський конкурс креативних проєктів у рамках фестиваля «Create Kharkiv» стартував у Харкові.
У Харкові проводиться конкурс креативних проєктів
Як повідомили в управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, конкурсанти можуть подати свої ідеї в наступних напрямках:
- дизайн середовища;
- модний дизайн;
- архітектура і містобудування;
- візуальне мистецтво.
Критерії відбору проєктів - креативність та актуальність ідеї, екологічність, цілісність художнього рішення, рівень графіки, індивідуальність, якість і майстерність виготовлення, користь від реалізації. Усі проєкти мають бути спрямовані на розвиток Харкова і поліпшення його іміджу.
У конкурсі може взяти участь як один автор, так і цілий колектив. Конкурсанти мають право брати участь у кількох номінаціях одночасно.
Подати проєкт можна до 22 березня включно. Результати відбору організаційний комітет оголосить 27 березня. Фінальна виставка-показ відбудеться 10 квітня.
З Положенням про конкурс можна ознайомитися тут
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