У День закоханих у Харкові спостерігався весільний бум

Близько 200 шлюбів було укладено 14 лютого, у День всіх закоханих, у Харкові та області.
Про це повідомила начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тетяна Філатова.
«У нас було понад 150 заздалегідь поданих заяв. І протягом дня їх кількість зростала. Очікуємо, що за сьогоднішній день по всій Харківщині буде десь 200 укладених шлюбів. Але не лише 14 лютого у нас така дата. Певний весільний бум прогнозуємо і 20 лютого (20.02.2020)», - зазначила начальник управління.
Заступник директора КП «Щасливе місто» Ельвіра Степаненко повідомила, що 14 лютого дійсно є днем весільного ажіотажу.
«У нас сьогодні, як і другого лютого (02.02.2020), спостерігався весільний бум. Усі закохані, хто хотів офіційно поєднати серця, втілили свої плани в життя», - розповіла Ельвіра Степаненко.
Одна з пар, які уклали сьогодні шлюб у Харкові, - Микита і Владислава Подпорині. Весільна церемонія пройшла у Будинку вчених. Зустрічалися молодята два роки, а одружуватися спеціально вирішили саме цього дня. Допоміг їм у цьому проєкт «Шлюб за добу».
Загалом за три роки, з початку старту цього проєкту, КП «Щасливе місто» зареєструвало 6 тис. нових сімей.
День хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации любых мероприятий.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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