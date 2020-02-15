15.02.2020 11:06

У День закоханих у Харкові спостерігався весільний бум

Близько 200 шлюбів було укладено 14 лютого, у День всіх закоханих, у Харкові та області.



// city.kharkov.ua

Про це повідомила начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тетяна Філатова.

«У нас було понад 150 заздалегідь поданих заяв. І протягом дня їх кількість зростала. Очікуємо, що за сьогоднішній день по всій Харківщині буде десь 200 укладених шлюбів. Але не лише 14 лютого у нас така дата. Певний весільний бум прогнозуємо і 20 лютого (20.02.2020)», - зазначила начальник управління.



Заступник директора КП «Щасливе місто» Ельвіра Степаненко повідомила, що 14 лютого дійсно є днем ​​весільного ажіотажу.



«У нас сьогодні, як і другого лютого (02.02.2020), спостерігався весільний бум. Усі закохані, хто хотів офіційно поєднати серця, втілили свої плани в життя», - розповіла Ельвіра Степаненко.



Одна з пар, які уклали сьогодні шлюб у Харкові, - Микита і Владислава Подпорині. Весільна церемонія пройшла у Будинку вчених. Зустрічалися молодята два роки, а одружуватися спеціально вирішили саме цього дня. Допоміг їм у цьому проєкт «Шлюб за добу».



Загалом за три роки, з початку старту цього проєкту, КП «Щасливе місто» зареєструвало 6 тис. нових сімей.