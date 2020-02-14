14.02.2020 12:21

Харьковский зоопарк порадовал поклонников романтическими фото и оригинальными «валентинками» (ФОТО, ВИДЕО)

В городском зоопарке ко Дню святого Валентина рассказали о любовных взаимоотношениях между животными.



://zoo.kharkov.ua/

В День Святого Валентина все говорят о романтических чувствах. Это праздник любви, милых подарков и пылких признаний. Наблюдая за животными, мы с уверенностью можем сказать: любовь бывает разная! Наши пары влюбленных красноречивое тому подтверждение.

Взять, к примеру, черно-бурых лисиц Джерри и Джину. Эта пушистая парочка прекрасно находит общий язык. Они – молодые и энергичные. Обоим недавно исполнилось по шесть лет. Живут лисы мирно во многом благодаря разнице характеров. Джина отличается крайней осторожностью, а вот Джерри моментально устремляется к чему-то новому. В еде самка более избирательна, долго принюхивается, решая, что же съесть. Самец за это время успевает не только насытиться, но и сделать несколько тайников с провиантом. Запасливый лис по несколько раз прячет еду. Но если Джина находит тайничок, это не повод для конфликтов. Любовь важнее!

Совсем другие отношения демонстрируют наши рыси – Сима и Сникерс. В их паре самка – главная. Сима – рысь с характером, агрессивная. Сникерс – полная противоположность своей спутнице, он спокоен и сдержан. Объяснить такое поведение можно разницей в возрасте: Сима старше Сникерса на 3 года. Свой характер самка не скрывала и продемонстрировала уже во время первой встречи. Но после небольшого «конфликта» рыси обнюхали друг друга и начали играть. Во время гона своенравная самка и сдержанный самец проявляют нежные чувства: трутся друг о друга, спят. В обычное время относятся к спутнику безразлично.

А вот о какой паре можно с уверенностью сказать: «За милым хоть на край света», так это о наших орангутанах Жоре и Флоре. Сначала в зоопарк должен был приехать только Жора. Но сложилась такая ситуация: в группе, в которой он находился в зоопарке Франции, самцы стали его обижать. Жору пришлось отделить, а Флора стала его социальным партнером, защищала его, и они стали парой. Так у нас появилась Флора, поскольку разлука была бы для них огромным стрессом. Жора и Флора прекрасно находят общий язык, вместе играют, едят, отдыхают. В общем, идиллия! Такой же идиллии мы желаем всем влюбленным, не только в День Святого Валентина!