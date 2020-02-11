11.02.2020 16:53

С 11 февраля начала работу горячая линия для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Сервис круглосуточно доступен по номеру 15-47. Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов, анонимными и конфиденциальными.



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Как отметил заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, оператор колл-центра не просто фиксирует обращения или переадресовывает его в соответствующие компетентные ведомства, но и в онлайн-режиме может оказывать психологическую помощь пострадавшим от насилия.

На горячей линии:

- предоставляются информационные, психологические и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или по угрозы совершения такого насилия,

- оказывается психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.

То есть в случае необходимости человек получит практическую информацию, что делать и куда обращаться при обнаружении угрозы или проблемы.

Линия работает в тестовом режиме и является результатом совместной работы различных министерств и ведомств. Она создана на базе Правительственного контактного центра по инициативе Минсоцполитики и Секретариата КМУ (Дмитрий Дубилет, Юлия Гусева), поддержки Елены Зеленской и Марии Ефросининой, Министерства внутренних дел и Национальной полиции, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства образования и науки.

В январе 2020 года прошла первая учебная сессия Школы подготовки консультантов Государственного учреждения "Правительственный контактный центр" по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию по европейским стандартам при финансовой поддержке Правительства Великобритании в рамках программы # UNFPAУкраина.