С 11 февраля начала работу горячая линия для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Сервис круглосуточно доступен по номеру 15-47. Звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов, анонимными и конфиденциальными.
Как отметил заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, оператор колл-центра не просто фиксирует обращения или переадресовывает его в соответствующие компетентные ведомства, но и в онлайн-режиме может оказывать психологическую помощь пострадавшим от насилия.
На горячей линии:
- предоставляются информационные, психологические и юридические консультации мужчинам и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или по угрозы совершения такого насилия,
- оказывается психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам, мужчинам, детям.
То есть в случае необходимости человек получит практическую информацию, что делать и куда обращаться при обнаружении угрозы или проблемы.
Линия работает в тестовом режиме и является результатом совместной работы различных министерств и ведомств. Она создана на базе Правительственного контактного центра по инициативе Минсоцполитики и Секретариата КМУ (Дмитрий Дубилет, Юлия Гусева), поддержки Елены Зеленской и Марии Ефросининой, Министерства внутренних дел и Национальной полиции, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства образования и науки.
В январе 2020 года прошла первая учебная сессия Школы подготовки консультантов Государственного учреждения "Правительственный контактный центр" по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию по европейским стандартам при финансовой поддержке Правительства Великобритании в рамках программы # UNFPAУкраина.
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