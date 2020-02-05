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05.02.2020  08:42   

Звездное небо продолжит радовать харьковчан

Инсталляцию «Звездное небо» будут «зажигать» по выходным.


// РЕДПОСТ

В горсовете решают, оставить инсталляцию или снять, сообщил KHARKIV Today директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.   

«Пока инсталляция «Звездное небо» работает по выходным. Оно энергосберегающее и недорогое в обслуживании. Изначально  задумывалось, как элемент новогоднего украшения города. Сейчас ищем оптимальный вариант оставить или снять. Все склоняются к тому, что, скорее всего, оно останется. Окончательного решения еще нет», – уточнил Сидоренко.

«Звездное небо» на улицах Пушкинской и Сумской начали «зажигать» по вечерам еще 18 декабря. Пользователи соцсетей сообщали 20 января, что «звездное небо» на Пушкинской перестало гореть, а в пятницу, 31 января, его снова «зажгли».

Тэги:  звездное небо, харьков, инсталляция, новый год
 
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