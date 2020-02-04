04.02.2020 12:14

У січні до бюджету Харкова надійшло 1,1 мільярда гривень доходів

За січень 2020 року до бюджету Харкова надійшло 1 млрд 142,6 млн грн.



//city.kharkov.ua

Як сказано в інформаційному повідомленні Департаменту бюджету і фінансів, до бюджету міста за перший місяць року надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб - 477,2 млн грн;

- єдиного податку - 213,1 млн грн;

- плати за землю - 109,1 млн грн;

- податку на нерухоме майно - 43 млн грн;

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 32,8 млн грн.

Також з державного бюджету України до бюджету міста Харкова отримані:

- освітня субвенція - 97,9 млн грн;

- медична субвенція - 98,4 млн грн;

- дотація на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання установ освіти та охорони здоров'я - 5,5 млн грн;

- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку - 4,4 млн грн.

Видатки бюджету міста Харкова за січень поточного року склали 857,1 млн грн і спрямовані на:

- фінансування соціально-культурної сфери - 464,8 млн грн (54,2% від загального обсягу видатків);

- утримання і розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 248,1 млн грн (29%);

- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 16,6 млн грн (1,9%).