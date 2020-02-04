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04.02.2020  12:14   

У січні до бюджету Харкова надійшло 1,1 мільярда гривень доходів

За січень 2020 року до бюджету Харкова надійшло 1 млрд 142,6 млн грн.


//city.kharkov.ua
Як сказано в інформаційному повідомленні Департаменту бюджету і фінансів, до бюджету міста за перший місяць року надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб - 477,2 млн грн;
- єдиного податку - 213,1 млн грн;
- плати за землю - 109,1 млн грн;
- податку на нерухоме майно - 43 млн грн;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 32,8 млн грн.
 
Також з державного бюджету України до бюджету міста Харкова отримані:
- освітня субвенція - 97,9 млн грн;
- медична субвенція - 98,4 млн грн;
- дотація на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання установ освіти та охорони здоров'я - 5,5 млн грн;
- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку - 4,4 млн грн.
 
Видатки бюджету міста Харкова за січень поточного року склали 857,1 млн грн і спрямовані на:
- фінансування соціально-культурної сфери - 464,8 млн грн (54,2% від загального обсягу видатків);
- утримання і розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 248,1 млн грн (29%);
- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 16,6 млн грн (1,9%).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  бюджет, доходы, харьков
 
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