03.02.2020 12:57

Геннадій Кернес привітав родину Масленкових з діамантовим весіллям

Жителі Слобідського району Віра і Костянтин Масленкова відзначили 60-річницю з дня весілля.



//city.kharkov.ua

Від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса подружжя з ювілейною датою привітала заступник голови Адміністрації Слобідського району Світлана Лещенко.

«Ви змогли побудувати не тільки родину, але й цілий світ, заснований на довірі, розумінні і підтримці. Ви зберегли крізь роки взаємну любов і виростили гідних дітей. Миру і добра вам і вашій великій родині», - звернулася до ювілярів Світлана Лещенко.

Познайомилися майбутній чоловік і жінка на одному з танцмайданчиків у саду Шевченка в 1960 році. «Усі танцюють, а ми з хлопцями стоїмо і дивимося, і тут вони мене штовхають і кажуть: «Дивись, яка дівчина гарна, запроси її». Я дуже соромився, але все ж знайшов в собі сили і запросив Віру, і все, не міг більше відірватися від неї », - розповів Костянтин Масленков.

Тепер у подружжя Масленкових - дві дочки, двоє онуків і правнуки. Кажуть, що всі ці 60 років вдалося прожити щасливо, бо між ними завжди були взаєморозуміння і любов один до одного.