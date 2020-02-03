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03.02.2020  12:57   

Геннадій Кернес привітав родину Масленкових з діамантовим весіллям

Жителі Слобідського району Віра і Костянтин Масленкова відзначили 60-річницю з дня весілля.


//city.kharkov.ua
Від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса подружжя з ювілейною датою привітала заступник голови Адміністрації Слобідського району Світлана Лещенко.
 
«Ви змогли побудувати не тільки родину, але й цілий світ, заснований на довірі, розумінні і підтримці. Ви зберегли крізь роки взаємну любов і виростили гідних дітей. Миру і добра вам і вашій великій родині», - звернулася до ювілярів Світлана Лещенко.
 
Познайомилися майбутній чоловік і жінка на одному з танцмайданчиків у саду Шевченка в 1960 році. «Усі танцюють, а ми з хлопцями стоїмо і дивимося, і тут вони мене штовхають і кажуть: «Дивись, яка дівчина гарна, запроси її». Я дуже соромився, але все ж знайшов в собі сили і запросив Віру, і все, не міг більше відірватися від неї », - розповів Костянтин Масленков.
 
Тепер у подружжя Масленкових - дві дочки, двоє онуків і правнуки. Кажуть, що всі ці 60 років вдалося прожити щасливо, бо між ними завжди були взаєморозуміння і любов один до одного.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, масленкова
 
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