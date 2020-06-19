19.06.2020 09:22

Когда в Харькове можно увидеть солнечное затмение «Огненное кольцо»

Кольцевое солнечное затмение «Огненное кольцо» можно будет наблюдать уже в эти выходные - одно из самых впечатляющих астрономических зрелищ земляне увидят 21 июня.



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В момент, когда Луна, находящаяся в самой дальней точке от планеты, частично скроет небесное светило, «огонь» выйдет за его края. Именно эта небольшая разница в видимом размере и отличает кольцевые затмения от полных солнечных затмений, когда более близкое положение спутника делает их радиус визуально одинаковым (около 696 тысяч километров).



На пике затмения Луна заблокирует 99,4% Солнца. Максимальная фаза затемнения будет наблюдаться на севере Индии.



В эти выходные полное «огненное кольцо» будет видно из центральной Африки и Азии, начиная с 06:45 по Киеву 21 июня. Во многих других местах, от юго-восточной Европы до северных оконечностей Австралии, произойдет частичное кольцевое затмение.



В Украине можно будет наслаждаться этим зрелищем с 8:15 до 09:30 по Киеву. Лучше всего теневое затмение будет видно на юге страны.



Стоит отметить, что дата уникального солнечного затмения совпадет с днем летнего солнцестояния. Как предупреждают специалисты, это вызовет энергетический шторм, а само явление «огненное кольцо» может стать довольно опасным.



Астрологи настоятельно призывают в этот день остаться дома и не покидать пределы квартиры, не заниматься физической активностью. В зоне повышенного риска называют людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - они могут почувствовать обострения болезней. Также возможны перепады настроения и нестабильное психологическое состояние. Возможны и стрессовые ситуации в эту дату.