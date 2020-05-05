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05.05.2020  13:13   

Сегодня ночью харьковчане смогут увидеть самый яркий звездопад года, повтор которого будет только в 2061 году

Звездопад Эта-Аквариды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 мая, когда харьковчан ожидает переменная облачность и без дождя..


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Об этом сообщает портал Time and Date.

«В 2020 году Эта-Аквариды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 мая», - говорится в сообщении.

Именно сегодня ночью украинцы смогут наблюдать за ярким в небе явлением.

Плотность звездопада составит до 50 метеоров в час.

Отмечается, что метеорный поток Эта-Аквариды ежегодно активный с 19 апреля по 28 мая.

Точка в небе, откуда появляются Эта-Аквариды, находится в направлении созвездия Водолея. Поток назван в честь самой яркой звезды в созвездии - Ета Водолея.

Эта-Аквариды - это один из двух метеорных потоков, созданных осколками кометы Галлея. Земля проходит путь Галлея вокруг Солнца во второй раз в октябре. Это создает метеорный поток Орионид , пик которого приходится на 20 октября.

Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. В следующий раз это будет видно с Земли в 2061 году.

Во сколько сегодня вечером метеоритный дождь

Таблица обновляется ежедневно, когда активны Eta Aquarids, и показывает положение источника света в небе на предстоящую ночь. Эта-Аквариды будут активны, начиная с 19 апреля 2020 г .. Используйте выпадающий список над интерактивной картой неба метеорного потока, чтобы изменить даты.

Метеоритный дождь Eta Aquarids для Харькова (ночь с 5 на 6 мая)
Время Азимут / Направление высота над уровнем моря
срд 03:00 101 °восток 8,1 °
срд 04:00 113 °Восточно-юго-восток 17,3 °
срд 05:00 126 °юго-восток 25,6 °

Направление, чтобы увидеть Eta Aquarids в небе:

Как увидеть Эта-Аквариды

Вам не нужно никакого специального оборудования или навыков для просмотра метеоритного дождя. Несмотря на то, что все, что вам действительно нужно, это чистое небо, много терпения и наша удобная интерактивная карта неба с метеоритным дождем с измерителем условий видимости, чтобы увидеть метеоритный дождь, следующие советы могут помочь вам получить максимальное удовольствие от просмотра падающей звезды.

  • Найдите уединенное место для просмотра вдали от городских огней. Когда вы окажетесь на месте, вашим глазам может потребоваться от 15 до 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте.
  • Одевайтесь по погоде и будьте уверены, что вам удобно, особенно если вы планируете остаться подольше. Возьмите с собой одеяло или удобное кресло - наблюдение за метеоритами может быть игрой в ожидание.
  • Найдя место для просмотра, лягте на землю и посмотрите вверх в направлении источника света. Используйте нашу Интерактивную Карту Неба Метеоритного Дождя или таблицу выше, чтобы найти текущее направление радианта в небе.

Источник:   timeanddate
 Тэги:  звездопад, харьков, наука, астроном, советы
 
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