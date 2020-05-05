Сегодня ночью харьковчане смогут увидеть самый яркий звездопад года, повтор которого будет только в 2061 году

Звездопад Эта-Аквариды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 мая, когда харьковчан ожидает переменная облачность и без дождя..
Об этом сообщает портал Time and Date.
«В 2020 году Эта-Аквариды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 мая», - говорится в сообщении.
Именно сегодня ночью украинцы смогут наблюдать за ярким в небе явлением.
Плотность звездопада составит до 50 метеоров в час.
Отмечается, что метеорный поток Эта-Аквариды ежегодно активный с 19 апреля по 28 мая.
Точка в небе, откуда появляются Эта-Аквариды, находится в направлении созвездия Водолея. Поток назван в честь самой яркой звезды в созвездии - Ета Водолея.
Эта-Аквариды - это один из двух метеорных потоков, созданных осколками кометы Галлея. Земля проходит путь Галлея вокруг Солнца во второй раз в октябре. Это создает метеорный поток Орионид , пик которого приходится на 20 октября.
Комете Галлея требуется около 76 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. В следующий раз это будет видно с Земли в 2061 году.
Таблица обновляется ежедневно, когда активны Eta Aquarids, и показывает положение источника света в небе на предстоящую ночь. Эта-Аквариды будут активны, начиная с 19 апреля 2020 г .. Используйте выпадающий список над интерактивной картой неба метеорного потока, чтобы изменить даты.
|Метеоритный дождь Eta Aquarids для Харькова (ночь с 5 на 6 мая)
|Время
|Азимут / Направление
|высота над уровнем моря
|срд 03:00
|101 °
|8,1 °
|срд 04:00
|113 °
|17,3 °
|срд 05:00
|126 °
|25,6 °
Направление, чтобы увидеть Eta Aquarids в небе:
Вам не нужно никакого специального оборудования или навыков для просмотра метеоритного дождя. Несмотря на то, что все, что вам действительно нужно, это чистое небо, много терпения и наша удобная интерактивная карта неба с метеоритным дождем с измерителем условий видимости, чтобы увидеть метеоритный дождь, следующие советы могут помочь вам получить максимальное удовольствие от просмотра падающей звезды.
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