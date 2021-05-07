07.05.2021 08:56

Грипп и ОРВИ в Харькове идут на спад

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) переболело 8,2% населения области - 217 425 человек, из них 67 342 детей.

В частности, в период с 26 апреля по 2 мая с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболело 10155 человек, из них 1877 - дети до 17 лет . Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 53,4%.

По сравнению с прошлой неделей зарегистрировано замедление темпов прироста заболеваемости на 18,6%. Показатель заболеваемости ОРВИ составляет 384,25 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 10,1% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.



Госпитализированы 1322 человека, из них 105 детей. Всего с начала эпидсезона госпитализированы в стационары 16649 человек, из них 2368 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос почти в 3,5 раза за счет взрослого населения.



Превышение показателя собственного эпидемического порога зарегистрировано в Барвенковском, Валковском, Волчанском, Золочевском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Шевченковском районах и в г. Люботин.



Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано Валковском районе - 759,04 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Печенежском (114,24 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 5 мая привито против гриппа 11178 человек, из них 5605 - из групп риска.