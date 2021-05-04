04.05.2021 10:02

В Харькове – 120 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 мая

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.



120 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 мая составляет 137 458 человек.



Из них:



– 2814 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);



– 110 527 человек выздоровели (за сутки – 777 человек).