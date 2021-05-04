Главная Новости Медицина В Харькове – 120 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 мая
04.05.2021  10:02   

В Харькове – 120 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 мая

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.

120 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 мая составляет 137 458 человек.
 
Из них:
 
– 2814 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);
 
– 110 527 человек выздоровели (за сутки – 777 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.04 Медицина Украина закрывает границу для иностранцев, прибывших из Индии 30.04 Медицина В Харькове - 735 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 апреля 29.04 Медицина В Харькове – 735 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика на 29 апреля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 