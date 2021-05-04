В Харькове – 120 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 4 мая

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом.
120 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 мая составляет 137 458 человек.
Из них:
– 2814 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);
– 110 527 человек выздоровели (за сутки – 777 человек).
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
влажность:
давление:
ветер: