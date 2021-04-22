22.04.2021 13:39

Теперь желающие вакцинироваться могут записаться коллективом из 50 человек

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в коллектив можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Организованные коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Для проведения прививки руководству коллектива нужно заранее составить поименные списки желающих вакцинироваться работников. Таких людей должно быть не менее 50. Однако нужно учесть, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок в день.

Иммунизация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

После получения заявки, когда подойдет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Руководство организованного коллектива должно обеспечить необходимые условия:

1) помещение для вакцинации, которое должно:

- быть заранее подготовленным, гигиенично чистым, хорошо освещенным;

- быть отделенным от любых производственных площадей или открытых пространств с рабочими местами;

- иметь вентиляцию для поставки свежего воздуха (приточная вентиляция, окно и т.д.);

- иметь достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

- быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

- иметь столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

- иметь доступ к месту для гигиены рук (доступ к рукомойнику), диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и дезинфектант для обработки столика, где разворачивается место подготовки вакцины для прививки;

- доступ к сети Интернет (WiFi);

2) помещение для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек;

3) при проведении вакцинации обязательно использовать средства индивидуальной защиты - маски, которые будут закрывать рот и нос (по 1 шт. на каждого работника на каждые два часа).

Если желающих привиться в организованном коллективе менее, чем пятьдесят, в Министерстве здравоохранения советуют им записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте, в мобильном приложении «Дія» или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua.