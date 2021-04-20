20.04.2021 13:18

Грипп и ОРВИ в Харькове: статистика

На прошлой неделе у каждого второго заболевшего диагностировали коронавирус.

В период с 12 по 18 апреля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 13 563 человека, из них 2014 детей до 17 лет. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 54,1%.



Показатель заболеваемости ОРВИ ниже показателя прошлой недели на 1,3% (513,20 на 100 тысяч населения), но выше показателя эпидемического порога на 20,1% и соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.



Госпитализированы 1741 человек, из них 116 детей.



Превышение показателя собственного эпидемического порога не зарегистрировано в Харькове и в Великобурлукском, Двуречанском, Змиевском, Кегичевском, Изюмском, Коломакском, Первомайском, Сахновщинском районах.



Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Купянске - 847,75 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Великобурлукском районе (177,45 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 19 апреля привито против гриппа 11 102 человека, из них 49,2% из групп риска.

По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 10235 человек, из них у 6936 человек обнаружен вирус SARS-CoV-2, у 1 человека - вирус парагриппа. Из числа обследованных 914 человек с предварительным диагнозом ОРВИ у 530 человек обнаружен вирус SARS-CoV-2.

Всего с начала эпидемического сезона ОРВИ переболело 7,4% населения области - 194 823 человека, из них 63 371 детей (за аналогичный период прошлого эпидсезона переболело 5,2% населения - 136 996 человек). Госпитализированы в стационары 13 691 человек, из них 2 127 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос почти в 3,0 раза за счет взрослого населения.