В Харькове – 1068 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 18 апреля

За сутки от коронавируса умерли 35 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1588 новых случаев заражения коронавирусом.
1068 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 апреля составляет 125 439 человек.
Из них:
– 2403 летальных случаев (за последние сутки умерли 35 человек);
– 96 272 человека выздоровели (за сутки – 790 человек).
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами кратковременный дождь, местами туман. Днем без существенных осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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