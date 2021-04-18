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18.04.2021  10:56   

В Харькове – 1068 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 18 апреля

За сутки от коронавируса умерли 35 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1588 новых случаев заражения коронавирусом.

1068 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 апреля составляет 125 439 человек.
 
Из них:
 
– 2403 летальных случаев (за последние сутки умерли 35 человек);
 
– 96 272 человека выздоровели (за сутки – 790 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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