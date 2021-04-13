На территории 17-й больницы в следующем году появится площадка для вертолетов санавиации

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17 в 2022 году получит вертолетную площадку для приема санавиации с больными.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на своей официальной странице в Фейсбук.
"Теперь и в Харькове будут делать 3D снимки легких. Сейчас новый томограф проходит апробацию в 17-й горбольнице. Современная технология позволяет увидеть малейшие изменения. А значит еще быстрее спасти чью-то жизнь. Это сейчас - наша главная цель", - подчеркнул Тгорь Терехов.
По его словам, до конца недели в больнице будет установлена новая стационарная кислородная бочка, которая будет обеспечивать жизненно необходимым кислородом 160 человек, а также развернут дополнительно 30 койко-мест.
"Реанимацию для ковидных пациентов мы делаем в новом отделении детской травматологии. К сожалению, таковы реалии. Реанимация сейчас нужнее", - подчеркнул и.о. мэра.
Также он отметил, что в следующем году на территории 17-й больницы будет организована площадка для вертолетов санавиации.
Ранее сообщалось, что Игорь Терехов посетил в больнице №17 диагностическое отделение, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг).
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