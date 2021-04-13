13.04.2021 15:00

На территории 17-й больницы в следующем году появится площадка для вертолетов санавиации

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17 в 2022 году получит вертолетную площадку для приема санавиации с больными.



facebook.com/ihor.terekhov

Об этом сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на своей официальной странице в Фейсбук.

"Теперь и в Харькове будут делать 3D снимки легких. Сейчас новый томограф проходит апробацию в 17-й горбольнице. Современная технология позволяет увидеть малейшие изменения. А значит еще быстрее спасти чью-то жизнь. Это сейчас - наша главная цель", - подчеркнул Тгорь Терехов.

По его словам, до конца недели в больнице будет установлена новая стационарная кислородная бочка, которая будет обеспечивать жизненно необходимым кислородом 160 человек, а также развернут дополнительно 30 койко-мест.

"Реанимацию для ковидных пациентов мы делаем в новом отделении детской травматологии. К сожалению, таковы реалии. Реанимация сейчас нужнее", - подчеркнул и.о. мэра.

Также он отметил, что в следующем году на территории 17-й больницы будет организована площадка для вертолетов санавиации.

Ранее сообщалось, что Игорь Терехов посетил в больнице №17 диагностическое отделение, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг).