12.04.2021 15:43

Игорь Терехов посетил Харьковскую городскую многопрофильную больницу №17 (ФОТО)

В Харькове разворачивают дополнительные места для больных COVID-19.



//city.kharkov.ua

Еще одно отделение для больных коронавирусом открыли в эту субботу, 10 апреля 2021 года, в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Сегодня, 12 апреля 2021 года, медицинское учреждение посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Это единственное в Харьковской области отделение для пациентов с COVID-19, в котором лечат больных с острой хирургической патологией. Всего оно рассчитано на 60 мест, сейчас там проходят лечение 24 пациента.

Игорь Терехов сообщил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в больнице планируется развернуть еще 30 мест в только что отремонтированном детском травматологическом отделении.

«Я принял решение добавить еще около 30 коек. В это отделение подведен кислород, посмотрим, как оснастить его аппаратами ИВЛ, и там будет реанимация для взрослых. Изучим возможности городского бюджета, есть опыт спонсорской поддержки. Думаю, очень быстро сделаем все необходимое», - сказал Игорь Терехов.

Также в медучреждении установили кислородную емкость объемом 5 куб.м, которая будет смонтирована к концу недели и обеспечит суточную потребность больницы на 160 койко-мест.

Заместитель главного врача больницы №17 Александр Зливка сообщил, что всего в больнице на кислородном обеспечении сейчас находятся 137 пациентов. В частности, в реанимации - 28 человек, 22 из которых - на аппаратном дыхании. Всего, по его словам, в больнице развернуто 240 мест для больных коронавирусом, и она заполнена на 98%.

Отметим, что также Игорь Терехов посетил в больнице №17 диагностическое отделение, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг).

Кроме того, секретарь городского совета пообщался с врачами в отремонтированном терапевтическом корпусе, где принимают больных с подозрением на COVID-19 и работает цифровой рентген-аппарат, который позволяет быстро определить степень повреждения легких.