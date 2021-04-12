12.04.2021 15:43
Игорь Терехов посетил Харьковскую городскую многопрофильную больницу №17 (ФОТО)
В Харькове разворачивают дополнительные места для больных COVID-19.
//city.kharkov.ua
Еще одно отделение для больных коронавирусом открыли в эту субботу, 10 апреля 2021 года, в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.
Сегодня, 12 апреля 2021 года, медицинское учреждение посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Это единственное в Харьковской области отделение для пациентов с COVID-19, в котором лечат больных с острой хирургической патологией. Всего оно рассчитано на 60 мест, сейчас там проходят лечение 24 пациента.
Игорь Терехов сообщил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в больнице планируется развернуть еще 30 мест в только что отремонтированном детском травматологическом отделении.
«Я принял решение добавить еще около 30 коек. В это отделение подведен кислород, посмотрим, как оснастить его аппаратами ИВЛ, и там будет реанимация для взрослых. Изучим возможности городского бюджета, есть опыт спонсорской поддержки. Думаю, очень быстро сделаем все необходимое», - сказал Игорь Терехов.
Также в медучреждении установили кислородную емкость объемом 5 куб.м, которая будет смонтирована к концу недели и обеспечит суточную потребность больницы на 160 койко-мест.
Заместитель главного врача больницы №17 Александр Зливка сообщил, что всего в больнице на кислородном обеспечении сейчас находятся 137 пациентов. В частности, в реанимации - 28 человек, 22 из которых - на аппаратном дыхании. Всего, по его словам, в больнице развернуто 240 мест для больных коронавирусом, и она заполнена на 98%.
Отметим, что также Игорь Терехов посетил в больнице №17 диагностическое отделение, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг).
Кроме того, секретарь городского совета пообщался с врачами в отремонтированном терапевтическом корпусе, где принимают больных с подозрением на COVID-19 и работает цифровой рентген-аппарат, который позволяет быстро определить степень повреждения легких.