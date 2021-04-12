Главная Новости Медицина Игорь Терехов посетил Харьковскую городскую многопрофильную больницу №17 (ФОТО)
12.04.2021  15:43   

Игорь Терехов посетил Харьковскую городскую многопрофильную больницу №17 (ФОТО)

В Харькове разворачивают дополнительные места для больных COVID-19.


//city.kharkov.ua
Еще одно отделение для больных коронавирусом открыли в эту субботу, 10 апреля 2021 года, в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.
 
Сегодня, 12 апреля 2021 года, медицинское учреждение посетил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
Это единственное в Харьковской области отделение для пациентов с COVID-19, в котором лечат больных с острой хирургической патологией. Всего оно рассчитано на 60 мест, сейчас там проходят лечение 24 пациента. 
 
Игорь Терехов сообщил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в больнице планируется развернуть еще 30 мест в только что отремонтированном детском травматологическом отделении. 
 
«Я принял решение добавить еще около 30 коек. В это отделение подведен кислород, посмотрим, как оснастить его аппаратами ИВЛ, и там будет реанимация для взрослых. Изучим возможности городского бюджета, есть опыт спонсорской поддержки. Думаю, очень быстро сделаем все необходимое», - сказал Игорь Терехов.
 
Также в медучреждении установили кислородную емкость объемом 5 куб.м, которая будет смонтирована к концу недели и обеспечит суточную потребность больницы на 160 койко-мест. 
 
Заместитель главного врача больницы №17 Александр Зливка сообщил, что всего в больнице на кислородном обеспечении сейчас находятся 137 пациентов. В частности, в реанимации - 28 человек, 22 из которых - на аппаратном дыхании. Всего, по его словам, в больнице развернуто 240 мест для больных коронавирусом, и она заполнена на 98%.
 
Отметим, что также Игорь Терехов посетил в больнице №17 диагностическое отделение, где выполняют ремонтные работы и установлен единственный в Харькове компьютерный томограф для пациентов с большим весом (150-200 кг). 
 
Кроме того, секретарь городского совета пообщался с врачами в отремонтированном терапевтическом корпусе, где принимают больных с подозрением на COVID-19 и работает цифровой рентген-аппарат, который позволяет быстро определить степень повреждения легких.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 17 больница, харьков, новое отделение, карантин, ковид, коронавирус, пандемия, заболевшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Власть Игорь Терехов проверил, как готовят метро к красной зоне (ФОТО) 12.04 ЖКХ В Харькове заканчивается отопительный сезон 11.04 Власть Игорь Терехов заявил, что не допустит транспортного коллапса в Харькове
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 