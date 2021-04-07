07.04.2021 15:00

В Минздраве рассказали, можно ли получить е-рецепт на «Доступные лекарства» на 90 дней

Как подчеркивают в министерстве, этот вопрос крайне важен именно во время усиления карантина, большой нагрузки на врачей первичного звена и необходимости избегать мест скопления людей.

Врач, с которым пациент заключил декларацию, вправе выписать электронный рецепт на «Доступные лекарства» в количестве, предусмотренном для трехмесячного курса лечения, учитывая нормы отпуска. Это касается хронически больных пациентов, которым уже поставлен диагноз и схема лечения. А также ситуаций, когда врач планирует длительный отпуск или командировку - чтобы не оставить пациента без жизненно необходимых препаратов.

«Пациенты должны контролировать количество лекарственного средства, которое осталось и не ждать до последнего, чтобы получить новый рецепт. Ведь врач вряд ли найдет время выписать такой рецепт «сегодня на сегодня», - советуют в Минздраве.

Новый рецепт на тот же препарат в рамках «Доступных лекарств» может быть выписан:

- не ранее чем через 7 дней, если в предыдущем электронном рецепте, по которому выписан этот препарат, курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более;

- за 3 дня, если такой срок меньше 21 дня.

Напоминаем, что сейчас программа «Доступные лекарства» включает:

- 205 лекарственных средств - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

- 24 лекарственных средства - для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов;

- 48 лекарственных средств - для лечения диабета II типа;

- 18 лекарственных средств - для лечения бронхиальной астмы;

- 2 лекарственных средства - для лечения ревматических болезней.

По договору с НСЗУ работают более 9200 аптек и аптечных пунктов по всей стране. Они имеют на двери наклейку «Здесь есть «Доступные лекарства».

Правила получения электронного рецепта на «Доступные лекарства»

«К слову, за электронным рецептом не всегда нужно идти к своему семейному врачу, с которым вы заключили декларацию. Е-рецепт может «прийти» к вам просто по телефону», - говорят в министерстве. Подробнее об этом - здесь.