07.04.2021 12:10

В Харькове - 697 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика на 7 апреля

По состоянию на 7 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 75 950 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 111 826 случаев заболевания COVID-19, 21 035 человек находятся под медицинским наблюдением, 88 683 пациента выздоровели, 2 108 - умерли.



По состоянию на 7 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 590 человек, всего с начала вакцинации - 12 409.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано 15 415 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 784 579 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 35 498 человек умерли, 1 373 851 - выздоровел.