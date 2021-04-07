В Харькове - 697 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика на 7 апреля

По состоянию на 7 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 75 950 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано 15 415 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 784 579 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 35 498 человек умерли, 1 373 851 - выздоровел.
Гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.
Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
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