Главная Новости Медицина По состоянию на 5 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 74 612 случаев заболевания коронавирусом
05.04.2021  12:34   

По состоянию на 5 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 74 612 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.


По состоянию на 5 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 74 612 случаев заболевания коронавирусом

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 109 931 случай заболевания COVID-19, 20 413 человек находятся под медицинским наблюдением, 87 451 пациент выздоровел, 2 067 - умерли.

По состоянию на 5 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 250 человек, всего с начала вакцинации – 11 189.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировано  10 179 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 755 888 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 34 587 человек умерли, 1 352 139 - выздоровели.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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