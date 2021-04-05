По состоянию на 5 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 74 612 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 109 931 случай заболевания COVID-19, 20 413 человек находятся под медицинским наблюдением, 87 451 пациент выздоровел, 2 067 - умерли.
По состоянию на 5 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 250 человек, всего с начала вакцинации – 11 189.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 755 888 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 34 587 человек умерли, 1 352 139 - выздоровели.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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