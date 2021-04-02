В Харькове – 877 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 апреля

За сутки от коронавируса умерли 24 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.
877 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 105 918 человек (в Харькове – 71 782 человека).
Из них:
– 2004 летальных случая (за последние сутки умерли 24 человека);
– 85 813 человек выздоровели (за сутки – 527 человек).
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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