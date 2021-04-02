02.04.2021 10:19

В Харькове – 877 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 апреля

За сутки от коронавируса умерли 24 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.



877 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 105 918 человек (в Харькове – 71 782 человека).



Из них:



– 2004 летальных случая (за последние сутки умерли 24 человека);



– 85 813 человек выздоровели (за сутки – 527 человек).



