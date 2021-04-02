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02.04.2021  10:19   

В Харькове – 877 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 апреля

За сутки от коронавируса умерли 24 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.

877 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 105 918 человек (в Харькове – 71 782 человека).
 
Из них:
 
– 2004 летальных случая (за последние сутки умерли 24 человека);
 
– 85 813 человек выздоровели (за сутки – 527 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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