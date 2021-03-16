16.03.2021 08:00

В опорных больницах области занято 1990 коек для больных COVID-19

В целом на Харьковщине для оказания помощи больным коронавирусом на сегодня развернуто 4846 коек.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук во время брифинга 15 марта.



«В отделениях интенсивной терапии по состоянию на утро 15 марта находятся 152 пациента, 104 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего в реанимационных отделениях - 252 койки, то есть 100 коек пока свободны», - уточнил Геннадий Бондарчук.



Все «ковидные» койки в опорных заведениях Харьковской области обеспечены подачей кислорода.



Заместитель директора Департамента здравоохранения отметил, что на сегодня в области фиксируется рост заболеваемости.



«У нас есть увеличение количества пациентов за последние дни. Кроме того, специалисты говорят, что на сегодня количество заболевших COVID-19 молодых людей в возрасте до 40 лет также увеличивается», - отметил Геннадий Бондарчук.



Также он рассказал о ходе вакцинации в области.



«За прошедшие дни вакцинированы 1520 человек, на сегодня - уже 60 человек, процесс вакцинации продолжается. Работают 19 мобильных бригад, также начали уже создавать пункты прививок», - сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения.