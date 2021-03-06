06.03.2021 13:16

Прививку от СOVID-19 сделали 390 врачей Харьковщины

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук во время брифинга 5 марта.

Он напомнил, что Харьковская область получила 30400 доз противовирусной вакцины Covishield.

«На сегодня сделана прививка 390 медикам. По данным онлайн-регистратора, сегодня сделано 60 прививок. Работают 5 мобильных бригад. Город Харьков получает 6500 доз. Районы области находятся в процессе получения вакцины. Процесс вакцинации в районах области начался 4 марта, но активная вакцинация медиков начнется с 9 марта», - сообщил Геннадий Бондарчук.

Также заместитель директора департамента уточнил, что все, кто привился вакциной Covishield, чувствуют себя удовлетворительно и не имеют осложнений.

Справка. Во время первой волны иммунизации планируется вакцинировать 15 тыс. 400 медиков, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Во время второй волны будут вакцинировать 125 тыс. жителей Харьковщины. При этом врачи имеют право выбирать производителя противовирусной вакцины, которой собираются прививаться.