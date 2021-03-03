Коронавирус: статистика на 3 марта

За сутки от коронавируса умерли двенадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 394 новых случая заражения коронавирусом.
310 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 марта составляет 84 596 человек (в Харькове – 57 390 человек).
Из них:
– 1612 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
– 77 171 человек выздоровели (за сутки – 155 человек).
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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