03.03.2021 10:04

Коронавирус: статистика на 3 марта

За сутки от коронавируса умерли двенадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 394 новых случая заражения коронавирусом.



310 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 марта составляет 84 596 человек (в Харькове – 57 390 человек).



Из них:



– 1612 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);



– 77 171 человек выздоровели (за сутки – 155 человек).



