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03.03.2021  10:04   

Коронавирус: статистика на 3 марта

За сутки от коронавируса умерли двенадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 394 новых случая заражения коронавирусом.
 
310 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 марта составляет 84 596 человек (в Харькове – 57 390 человек).
 
Из них:
 
– 1612 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
 
– 77 171 человек выздоровели (за сутки – 155 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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