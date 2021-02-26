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26.02.2021  09:58   

Коронавирус: статистика на 26 февраля

За сутки от коронавируса умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.

256 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 февраля составляет 83 137 человек (в Харькове – 56 385 человек).

Из них:

– 1568 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 76 344 человек выздоровели (за сутки – 117 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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