26.02.2021 09:58

Коронавирус: статистика на 26 февраля

За сутки от коронавируса умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.



256 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 февраля составляет 83 137 человек (в Харькове – 56 385 человек).



Из них:



– 1568 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 76 344 человек выздоровели (за сутки – 117 человек).



