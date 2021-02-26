Коронавирус: статистика на 26 февраля

За сутки от коронавируса умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.
256 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 февраля составляет 83 137 человек (в Харькове – 56 385 человек).
Из них:
– 1568 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 76 344 человек выздоровели (за сутки – 117 человек).
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажность:
давление:
ветер: