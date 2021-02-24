24.02.2021 09:01

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 3,6% населения области – 102 106 человек, в том числе 38 099 детей.

В частности, в период с 15 по 21 февраля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 6908 человек, из них 3221 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 19,5% преимущественно за счет детского населения (на 21,2%). Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет лишь 24,6%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 261,39 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 38,8% и на 12,4% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 512 человек, из них 74 ребенка.



Превышен уровень собственного эпидемического порога в Боровском (на 74,0%), Волчанском (на 39,7%), Зачепиловском (на 12,2%), Купянском (на 2,5%), Лозовском (на 21,2 %) районах и в Лозовой (на 21,2%).



Самый высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в Боровском районе - 720,68 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском (80,82 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 22 февраля привито против гриппа 9876 человек, из них 44,5% из групп риска.



По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 3227 человек, из них у 37,8% (1220 человек) выявлен вирус SARS-CoV-2, у 2 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус).