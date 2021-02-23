23.02.2021 10:21

Коронавирус: статистика на 23 февраля

За сутки от коронавируса умерли одиннадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.



150 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 февраля составляет 82 013 человек (в Харькове – 55 601 человек).



Из них:



– 1543 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);



– 75 954 человека выздоровели (за сутки – 251 человек).