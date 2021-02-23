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23.02.2021  10:21   

Коронавирус: статистика на 23 февраля

За сутки от коронавируса умерли одиннадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.

150 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 февраля составляет 82 013 человек (в Харькове – 55 601 человек).

Из них:

– 1543 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);

– 75 954 человека выздоровели (за сутки – 251 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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