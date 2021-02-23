Коронавирус: статистика на 23 февраля

За сутки от коронавируса умерли одиннадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.
150 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 февраля составляет 82 013 человек (в Харькове – 55 601 человек).
Из них:
– 1543 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);
– 75 954 человека выздоровели (за сутки – 251 человек).
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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